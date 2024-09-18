特朗普歸咎賀錦麗拜登言語煽動

特朗普說，周日早上與一些朋友一起打高爾夫球，非常平靜，天氣非常好，突然聽到4、5下槍聲，特勤局立刻知道那是槍聲，特工抓住他及其朋友威特科夫（Steve Witkoff）上車離開。特朗普讚揚特勤局人員做得非常好，又坦言很想打最後一桿，但需要離開。

特朗普指，特勤局人員見到灌木叢有槍管伸出後，便朝該處射擊並跑去。他讚賞拍下疑犯車輛的目擊者，她是一名女性，她見到疑犯從灌木叢逃走的情況，「有多少人有足夠的智力去跟蹤疑犯並拍攝他的車輛後部相片」，最關鍵是拍下了車牌，讓執法人員能追蹤車輛位置。他形容疑犯是非常危險的人，相信會被囚很久。他又稱，疑犯相信拜登與賀錦麗的煽動言語，並因此採取行動。