特朗普歸咎賀錦麗拜登言語煽動
【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周日在旗下高爾夫球場打球時，再次險遭行刺，他周一憶述當時的情況，並將自己險遭暗殺事件，怪罪於民主黨總統候選人賀錦麗與現任總統拜登的「煽動性言語」。
讚特勤局表現出色
特朗普說，周日早上與一些朋友一起打高爾夫球，非常平靜，天氣非常好，突然聽到4、5下槍聲，特勤局立刻知道那是槍聲，特工抓住他及其朋友威特科夫（Steve Witkoff）上車離開。特朗普讚揚特勤局人員做得非常好，又坦言很想打最後一桿，但需要離開。
特朗普指，特勤局人員見到灌木叢有槍管伸出後，便朝該處射擊並跑去。他讚賞拍下疑犯車輛的目擊者，她是一名女性，她見到疑犯從灌木叢逃走的情況，「有多少人有足夠的智力去跟蹤疑犯並拍攝他的車輛後部相片」，最關鍵是拍下了車牌，讓執法人員能追蹤車輛位置。他形容疑犯是非常危險的人，相信會被囚很久。他又稱，疑犯相信拜登與賀錦麗的煽動言語，並因此採取行動。
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