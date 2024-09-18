企圖暗殺特朗普 槍手涉兩罪捱告

曾出書斥蠢材 稱女性統治世界更好 美國共和黨總統候選人特朗普周日被人企圖暗殺案，58歲白人男子疑犯勞思翌日被控兩項聯邦槍械罪。有美媒發現，勞思去年曾出書，並在書中呼籲伊朗刺殺特朗普，又稱世界由女性統治會更好，因為世上的問題「都是圍繞男性巨大的不安全感、孩子般的智力和行為」。

58歲的被告勞思在佛羅里達州出庭，被控作為重罪犯擁有槍械，以及擁有被抹去序號的槍械。若第一項罪名成立，勞思可能面臨最高15年監禁，第二項罪名亦可判處最高5年刑期。根據起訴書，電話紀錄顯示，勞思在特朗普的佛羅里達州高球場邊緣，匿藏接近12小時，逃離高爾夫球場約45分鐘後被警方攔截。

樹叢檢滿彈步槍及相機 另外，勞思被捕時所駕駛的車輛，車牌與登記不符，反而與一輛2012年被盜竊車輛的號碼一樣。警方從樹叢中搜出一支裝滿彈藥並附有瞄準器的步槍、一部數碼相機、一個背包和一個裝有食物的黑色塑膠袋。報道指，勞思在簡短的法庭聆訊中表現冷靜，對數個問題都回答「是」。預計他在稍後的日子會面臨進一步控罪。

有美媒指出，勞思自行出版的書名為《烏克蘭無法取勝的戰爭》（Ukraine's Unwinnable War，暫譯），他在書中提到2021年1月6日國會山莊暴動和美國退出《伊朗核協議》，形容特朗普是蠢材和醜角，又指自己曾經投票給特朗普，必須要承擔選了一個「無腦」總統的責任。他寫道，厭倦別入問他是民主黨人抑或共和黨人，他拒絕把自己歸類，又稱世界由女性統治會更好。

指要為票投特朗普負責 勞思周日持槍埋伏在佛州西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場的灌木叢，被特勤局人員發現後開槍追捕，最終在馬丁縣落網。

警方公布在95號州際公路拘捕勞思時的隨身執法紀錄儀影像，可見勞思戴墨鏡、穿粉紅色上衣，他按照警員指示舉高雙手，上衣下襬拉高，隨即被戴上手銬由警員帶走。本報綜合報道