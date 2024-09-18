國企支部書記批評毛澤東詩詞

李楠楓

【本報綜合報道】內地一名自稱「作家李楠楓」的男子近日在網上發文，批評已故中共領導人毛澤東所寫的詩詞《沁園春‧雪》「不入流」，屬「下下品」。他其後被網民起底，揭發為一間國企的支部書記。

指不入流 屬下下品 李楠楓稱，兩宋時期的蘇東坡、辛棄疾、岳飛等，隨便拉出來一個人，他們的代表作都比《沁園春‧雪》強。他指出，該詩詞中用「北國風光，千里冰封，萬里雪飄」12個字描寫一個景象是「囉嗦」、「重合」，跟蘇東坡「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」完全不是一個檔次。他又批評《沁園春‧雪》中的比喻非常生硬。

《沁園春‧雪》是毛澤東1936年在陝西時所作的一首詞，他1945年從延安前往重慶談判，將作品抄錄送給詩人柳亞子，隨後刊登在報章並廣為流傳，也被人民教育出版社出版選為語文教材的必修課文。有人起底發現，李楠楓為中國交建第二航務工程局有限公司第一黨支部的支部書記，原名李×輝，筆名楠楓，「作家李楠楓」是他的網名。