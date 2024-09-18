兩教授收錢允學生找槍手寫論文

【本報綜合報道】高雄科技大學爆出學術醜聞，兩名王姓及唐姓教授涉嫌向學生收取金錢，允許對方找槍手撰寫論文，並取得碩士及博士學位。當中唐姓教授還於2015年利用權勢，對其監督的女博士班研究生作猥褻行為及性交。橋頭地檢署偵查終結，依違背職務收賄及利用權勢性交罪，起訴兩名教授，同時以對於違背職務之行為收受賄賂罪，起訴6名學生。

與6學生同遭起訴 橋檢檢察官嚴維德、林世勛日前指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局婦幼警察隊偵辦此案，經搜索與傳喚兩教授與6名學生，檢方於9月9日偵查終結，提起公訴。當中，王嘉男擔任博士生指導教授和學位考試委員會委員，唐姓教授則負責碩專生的指導教授與學位考試委員會委員。兩人為了賺錢，竟然分別於2019年及去年與今年間，收取一名博士生32餘萬元（新台幣‧下同，約7.8萬港元）、一名碩士生10萬元（約2.4萬港元）後，由兩人各自找槍手幫學生撰寫學位考試論文，並護航學生過關，分別取得博士碩士學位。

鄭姓與劉姓等6名學生則行賄公務員，透過賄賂要買通兩名老師，企圖蒙混過關。兩名老師明知其為公務員，但仍收賄，並違背其職務以作為報償。唐姓教授還於2015年擔任某女的論文指導教授，期間他利用職權對女博士班研究生做性交及猥褻行為，此女研究生因為受唐男指導，不得不屈從。

檢方偵查結束，對王姓與唐姓教授依貪污治罪條例之對於違背職務行為收受賄賂罪嫌，以及刑法之公務員登載不實公文書罪嫌起訴。唐姓教授另依刑法之利用權勢性交罪起訴。另外6名學生則以犯貪污治罪條例之對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌起訴。