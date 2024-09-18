柯文哲看守所過中秋 妻低調隔牆陪伴

【本報綜合報道】台北前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，周二是他在台北看守所的第11天，將在此度過中秋節。其妻陳佩琪、立委黃珊珊周一晚低調現身看守所隔牆陪伴。黃珊珊強調，柯文哲市政府是依循都市計劃施行自治條例給予容積獎勵，但被反駁此言等於自證有罪。

黃珊珊出席集結活動 柯文哲支持者本月6日開始發起「寧靜革命，星光相伴」的集結活動，號召民眾一起到看守所，手持燈板、以無聲靜坐的方式表達訴求。黃珊珊與陳佩琪周一晚9許抵達看守所，現場一眾柯文哲支持者見狀難掩喜悅，紛紛上前給予擁抱、慰問。陳佩琪也坐下與他們聊天，感謝他們近日給予的支持和鼓勵。二人直至當晚9時44分才離去，在該處待上半小時左右。

黃珊珊強調，柯文哲市政府是依循台北市都市計劃施行自治條例第25條給予容積獎勵，民眾黨則認為符合都市計劃法台灣省施行細則。國民黨台北市議員游淑慧周一反駁指，黃珊珊此言等於自證有罪，變成市政府主動給京華城容積，而台灣省施行細則根本不適用作為直轄市的台北市。