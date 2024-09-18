廣州優化政商關係 國企贈禮禁逾660元

【本報綜合報道】內媒昨日報道，廣東省廣州市從進一步優化政商關係入手，近日印發實施《廣州市政商交往若干場景行為指引及答疑（第一批）》，當中列明國有企業商務招待可贈送原則上每次人均不得超過600元人民幣（約660港元）的紀念品，種類以宣傳企業形象、展示企業文化或體現地域文化等為主，可以為非特定企業的本地特色產品、名優產品、滯銷農產品等開展直播帶貨、產品推介、媒體宣傳等活動。

指引包括18類交往場景 廣州以市黨廉辦名義出台上述指引，旨在推動公職人員在政商交往中做到親而有度、清而有為，圍繞招商引資和涉企服務、接待就餐、交通用車、差旅住宿、禮品捐贈、對外交流6個方面18類政商交往高頻場景，構建「全景式」政商交往行為指南。企業贈送的禮品方面，禁止收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物，也不得收受其他明顯超出正常禮尚往來的財物，或向企業索要任何禮品、禮金等財物。

針對公職人員去外地出差會遇到的住宿問題，該指引禁止違規由企業支付應由單位和個人承擔的差旅費用，也不得安排或入住高檔套房。此外，公職人員禁止事項還包括一般不參加企業內部儀式性慶祝活動，不得為特定企業產品的市場經營活動站台，不得因為聯繫服務企業獲取不當利益回報，不得超出法律法規授權對企業開展執法活動或利用審批、執法、監管等權力對企業進行吃拿卡要，不得無故對企業來電或來訪約訪不答不見。