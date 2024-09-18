中秋假首日 逾1708萬客次乘鐵路

日均開行逾1.1萬列車

國鐵集團客運部負責人指出，今年中秋小長假旅遊流、探親流、學生流交織疊加，上周六至周三鐵路中秋小長假運輸期間，全國鐵路實行高峰線運行圖，統籌高鐵和普速鐵路運力資源，日均計劃開行11,100多列旅客列車，較日常增加590多列。其中，貴陽火車站管轄的貴陽北、貴陽東和貴陽三大貴州鐵路重點客運站，周日累計發送16.8萬人次，創歷年中秋假期首日客發量最高紀錄。