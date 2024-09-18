中秋假首日 逾1708萬客次乘鐵路
【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司周一表示，周日在中秋小長假首日，全國鐵路發送旅客1,708.5萬人次。全國鐵路客流周一保持高位運行，預計發送1,180萬人次，計劃加開604列列車。
日均開行逾1.1萬列車
國鐵集團客運部負責人指出，今年中秋小長假旅遊流、探親流、學生流交織疊加，上周六至周三鐵路中秋小長假運輸期間，全國鐵路實行高峰線運行圖，統籌高鐵和普速鐵路運力資源，日均計劃開行11,100多列旅客列車，較日常增加590多列。其中，貴陽火車站管轄的貴陽北、貴陽東和貴陽三大貴州鐵路重點客運站，周日累計發送16.8萬人次，創歷年中秋假期首日客發量最高紀錄。
廣鐵集團周日亦迎來出行客流高峰，發送旅客245.1萬人次。上周六開通營運的梅龍高鐵同樣迎來大客流，當天車票售罄，周日加開39列動車組列車，發送2.5萬人次。因應熱帶風暴「貝碧嘉」，廣鐵集團周日至周二對途經京廣高鐵、滬昆高鐵、京港高鐵、杭深線等路線的部分旅客列車採取臨時停運等措施。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：