十一長假 鐵路料發送1.75億人次

【本報綜合報道】內地將迎來十一長假，10月1日的火車票昨日正式開始發售。中國國家鐵路集團有限公司表示，鐵路十一長假運輸自本月29日開始，至下月8日結束，為期10天，全國鐵路預計發送旅客1.75億人次，其中下月1日為客流高峰日，料突破2,100萬人次。

鐵路部門提醒民眾要認準12306官方平台購票，車票緊張時，民眾可使用鐵路12306候補購票功能。該功能最多可累計選擇60個「日期+車次」的組合，臨時新增的席位將優先配售給已提交候補訂單的旅客。如沒搶到票要用官方的候補功能，第三方平台所謂加速包等方式都沒任何作用。此外，如直達列車無票，可選擇中轉換乘、購買聯程車票等方式出行。

新規遏客買短乘長 以往五一、十一期間有大量旅客買短途票、乘長途車，導致車輛超載，2024版《中國國家鐵路集團有限公司鐵路旅客運輸規程》本月1日正式施行，明確提出在無運輸能力時，列車有權拒絕「買短乘長」旅客補票和繼續乘車。官方呼籲旅客不要「買短乘長」，否則可能無法上車，或無法補票被請下車。