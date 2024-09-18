美緝毒局將關14海外辦事處

美國政府近年不斷施壓要求中國堵截鴉片類藥物芬太尼的原料流入美國，惟美媒周一指美國緝毒局（DEA）將關閉全球14個海外辦事處，其中兩個分別位於中國上海和廣州。DEA在華只餘下北京和香港的辦事處，反映中美禁毒合作又一次受挫。（綜合報道）