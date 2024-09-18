美起訴華企員工圖網攻NASA

美國喬治亞州檢察官周一起訴中國航空工業集團一名員工試圖針對美國太空總署（NASA）、美國軍方和其他目標，展開黑客攻擊。中國航空工業集團官網顯示，集團是國有企業，設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統等產業。集團與解放軍關係密切，早前受到美國政府制裁。（綜合報道）