9月18日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月18日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美起訴華企員工圖網攻NASA
美國喬治亞州檢察官周一起訴中國航空工業集團一名員工試圖針對美國太空總署（NASA）、美國軍方和其他目標，展開黑客攻擊。中國航空工業集團官網顯示，集團是國有企業，設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統等產業。集團與解放軍關係密切，早前受到美國政府制裁。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240918-0918_00178_007/美起訴華企員工圖網攻NASA
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc