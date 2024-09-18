加國前官員赴台安全論壇 大陸抗議

【本報綜合報道】加拿大傳媒周一報道，該國總理杜魯多前外交政策顧問帕里斯（Roland Paris）透露，他上月赴台參加「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」，中國駐加拿大大使館曾就此向其任職的渥太華大學及政府外交單位提出抗議。

被指向大學及外交部表不滿 帕里斯在渥太華大學公共及國際事務研究所擔任所長，中國大陸反對他以與談人身份參加台灣政府資助並於上月21日舉行的凱達格蘭論壇。中國駐加大使館為他訪台一事，安排與渥太華大學校方會面，也向加拿大外交部提出抗議。渥太華大學資訊完整實驗室主任、惡意假訊息及錯誤資訊專家艾里什（Jennifer Irish）同獲邀出席該論壇，陸方也對此表達不滿。

帕里斯表示，今次事件較其他外國干預行為輕微，但此恫嚇形式仍具重要性，中國大使館在他赴台前曾多次試圖聯絡，或為勸阻他，自己起初沒當一回事，又指此舉對他毫無影響，因校方完全支持他。艾里什亦稱，曾收到來自中國大使館低階官員的訊息，甚至聯絡渥太華大學，認為屬大陸試圖遏制台灣與國際交流能力的長期政策。