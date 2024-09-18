福建號機庫防火門設計惹關注

接近美式硬門

解放軍官方宣傳帳號近日連續播出名為《淬火》的宣傳片，其中展示了福建號上尤為重要部位，即航母機庫內部結構。比起6萬噸級的遼寧號和山東號航母，逾8萬噸級的福建號機庫更巨大，可容納更多數量的艦載機。而福建號的機庫防火門基本上摒棄了前蘇聯技術路線的軟式防火簾門設計，轉為接近美式的硬式防火門。據指，航母最為脆弱的位置分別為彈藥庫、艦內燃油艙、飛行甲板下方的艦載機燃油缸，以及容納艦載機的機庫。實戰中，機庫在受到攻擊後很容易起火。一旦機庫內部起火，防火門就成為控制起火區必不可少的重要裝備。而相較軟式防火簾門，硬式防火門不僅能起到消防隔離的作用，還具備一定程度上的防爆功能，進而更有效保護其他區域的人員和裝備。