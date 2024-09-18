美機飛越台海 稱護航行自由

【本報綜合報道】美國第7艦隊昨日公布，一架美國海軍P8A反潛巡邏機當日飛越台灣海峽的國際空域。美軍指，美國根據國際法在台海進行活動，維護各國的航行權利和自由，今次飛越台海表明美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。中國大陸解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校指，東部戰區組織戰機對美軍軍機過航行動跟監警戒，依法依規處置。

陸方指公開炒作 跟監警戒 李熹指，美軍一架P8A反潛巡邏機過航台海並公開炒作，戰區部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全與區域和平穩定。根據飛機追蹤網站數據，該架P8A從駐日美軍嘉手納基地起飛，於中午時分由南向北穿越台海。

東部戰區發《守護‧美》短片 同日較早前，東部戰區趁中秋節發布短片《守護·美》，表達解放軍對「守護大美中國、守護家國統一、守護兩岸福祉」的使命願景和堅定決心。短片首次採用中英雙語字幕，展示了西湖與日月潭、武夷山與阿里山、滷肉飯、梅花糕，謁黃陵、拜媽祖等一系列景物，凸顯兩岸風貌相似、口味同好、言語相通、習俗相近的同胞之情，影片同時選用了新疆風光、西藏聖境。影片另一部分則風格陡轉，展示鄭成功驅荷收台、施瑯平台復統、台灣抗擊日本殖民統治、國共兩黨合力抗日救國，在歷史中「攜手向前、一致對外」的精神。

東部戰區在片中還罕有地公開近年來對過航台海外國艦船的偵監畫面，涉事軍艦來自美國、荷蘭、加拿大、澳洲及德國，短片最後以中國航母編隊的畫面作結。