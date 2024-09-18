拜登任內第16度 涉軍機及維修 美再供台17.8億元軍售

美軍頭：解放軍複雜演練為武統籌謀 美國國防安全合作局（DSCA）周一公布，美國國務院批准向台灣提供軍機及相關設備的備件維修、退還和重新運送服務，總值約2.28億美元（約17.8億港元），局方已向美國國會提供上述軍售案的所需認證。

這是美國總統拜登任內第16度對台軍售，DSCA指台灣要求採購項目包括軍機及相關設備的機密和非機密備件返還、修理及重新裝運；政府和承包商工程、技術和後勤支援服務；以及其他相關後勤和計劃支援。美方表示，今次軍售案能支持台灣武裝部隊現代化及維持可靠防衞能力，符合美國國家、經濟及安全利益，同時有助加強台灣安全與應對威脅的能力，維持區內政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

台稱有助維持戰備表感謝 台灣國防部指，中國大陸常態化灰色地帶侵擾台灣，壓迫台軍海空域訓練空間與反應時間，美方今次同意供售的航材零附件修理回運，有助於維持台灣空軍各型機裝備戰備及妥善。美國基於《台灣關係法》與對台6項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，是維持區域穩定的基礎，台方誠摯感謝美國的軍售決定。

另一方面，美國空軍及太空軍協會周一起一連3天，舉辦的「空軍、太空與網絡」會議。美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）首天發表演說時，警告中國大陸軍演的規模愈趨大型和複雜，專為攻擊和封鎖台灣而作準備。他強調，自己不是指太平洋地區的戰爭即將爆發或不可避免，而是可能性正在增加並將繼續增加。

美指大陸是「今天的威脅」 肯德爾向主要為空軍及太空軍人員的觀眾表示，過去15年自己密切關注中國軍事發展，認為中國不是「未來的威脅」，而是「今天的威脅」。他指出，中國繼續大力投資發展軍力、作戰概念、組織及武器，專用於打擊美國及其盟友在西太平洋地區的投送力量，針對美國空軍基地和航母等海陸資產。中國又繼續擴大其核武力量及在網絡的作戰能力，他預期這些趨勢都會持續下去。他指出，美國必須為未來潛在的衝突做好準備，並列出空軍和太空軍為此而努力的多種方法，包括為實現作戰要求而採取的大規模現代化舉措。

前美國在台協會理事主席卜睿哲同日在華盛頓智庫布魯金斯學會發表文章，警告大陸對台軍事威脅及非軍事脅迫，是美國與台灣安全夥伴關係的挑戰，也是美國在東亞的挑戰，下任美國總統需小心應對。本報綜合報道