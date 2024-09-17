各地高掛彩燈 滿滿中秋氣氛

中秋節又到了！內地迎來3日連假，各地紛紛舉辦燈會等活動，讓市民感受傳統節日文化魅力。北京園博園上周六起迎來歷來最大型的京彩燈會，以四川非物質文化遺產自貢彩燈為主題，展出超過200組彩燈。

非遺打鐵花戲劇民樂秀 燈會焦點的鳳舞九天燈組高達10米，鳳凰全身共4萬片羽毛，能向觀眾點頭示意。同在園博園舉行的盧溝曉月文化活動則有民樂表演，讓遊人在彩燈輝映下，沉浸古雅旋律。

部分地方重現古時遊人賞燈的繁華盛況，比如江蘇省南京千年古巷熙南里重現明清笪橋燈市。廣州文化公園中秋燈會的花燈，復刻古畫《上元燈彩圖》描繪的明朝中晚期花燈盛景。山東濟南市章丘區古城景區的中秋主題活動，顯示出獨屬東方美學的極致浪漫，除了非遺打鐵花表演，更有魚燈巡遊，古風儀式感滿滿。

為體現傳統節日儀式感，不但年輕人興起穿上新中式旗袍，也有大量民眾選擇到河南鄭州博物館等感受傳統文化氣氛，同時欣賞國風巡遊、戲劇等演出。而新疆烏魯木齊大巴扎步行街更推出了巨型切糕月餅，直徑6米、高35厘米、重約兩噸，在中秋假期間供民眾免費品嘗。本報綜合報道