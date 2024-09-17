中部受襲 以總理警告青年運動將付代價

以軍聲明指，防空系統攔截一枚從也門射向以色列中部的地對地導彈，青年運動指，發射了一枚新型高超音速導彈，目標是特拉維夫的雅法地區，擊中以色列境內一處軍事目標。內塔尼亞胡在內閣會議上指，任何襲擊以色列的人都無法逃脫懲罰，青年運動應該知道，任何傷害以色列的企圖，都將會付出沉重代價。

以軍去年12月於加薩發現的3名人質遺體，最近確認是被以軍所殺。死者分別是同為19歲的舍曼（Ron Sherman）和貝澤（Nik Beizer），以及28歲的多倫達諾（Elia Toledano）。他們的家人獲以軍告知，經調查後他們死於誤殺。舍曼母親表示，調查報告指兒子是被以軍在隧道內使用的毒氣殺死，她批評以色列政府在明知情況下令人質置於危險當中。