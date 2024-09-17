俄蘇57出動頻率升 襲烏逾40次

【本報綜合報道】美國國際事務雜誌《國家利益》上周五援引烏克蘭空軍消息人士指，俄羅斯新型蘇57隱形戰機已空襲烏克蘭目標逾40次。俄羅斯的空中攻勢頻繁出動蘇57，它今年2月底以來發射導彈次數增加。

英國國防部今年1月指出，蘇57早於去年6月已出現在烏克蘭戰場，但早期部署較為有限。俄羅斯過往只是零星部署蘇57，出動頻率及任務強度其後明顯提升。蘇57現時扮演更積極角色，經常從庫爾斯克、布良斯克及俄佔盧甘斯克地區上空發動攻擊。

7個月射逾30枚巡航導彈 蘇57過去7個月發射超過30枚巡航導彈，包括Kh69隱形巡航導彈。Kh69射程達290公里，專為摧毀小型及堅固目標而設計，於本年4月11日摧毀了烏克蘭首都基輔附近的特里皮利亞火力發電廠。

俄羅斯把Kh69描述為下一代多功能、低可視度的高精度巡航導彈。有國際防務分析人士認為Kh69是舊式導彈改良版，很可能是Kh59MK2演變而來。蘇57還可配備Kh58USHK反輻射導彈，能打擊240公里外的雷達系統，但具體射程取決於發射條件。