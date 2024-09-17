北韓將開最高人民會議 憲法勢刪除「統一」字句

北韓最高人民會議常任委員會周日召開全體會議，一致同意下月7日在平壤舉行第14屆最高人民會議第11次會議，討論修憲等問題。預計將落實領袖金正恩年初的指示，即在憲法中新增領土規定和刪除「統一」相關字句。

最高人民會議常任委員會委員長崔龍海在萬壽台議事堂，主持召開全體會議。當天會議通過《社會主義物資交流法》和《公共建築管理法》，並修改和補充《道路交通法》和《對外經濟仲裁法》。下月召開的會議將討論《社會主義憲法》修改和補充等問題，為北韓時隔9個月再次召開最高人民會議。屆時將審議《輕工業法》和《對外經濟法》、討論監督《質量監督法》落實情況等。最高人民會議通常每年舉行一次，但近幾年每年都召開兩次會議。

朝外相赴俄出席婦女論壇 俄羅斯駐北韓大使館昨日公布，北韓外相崔善姬已啟程往俄羅斯。俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉在平壤國際機場為崔善姬送行，她明天至周五在聖彼得堡出席第四屆歐亞婦女論壇和金磚國家婦女論壇，屆時會發表演說並參與討論。

南韓聯合參謀本部昨日表示，北韓周日下午再空飄約120個垃圾氣球。當中，京畿道北部和首爾地區約有40多個氣球落地，攜帶的物品主要是紙張、塑膠膜、塑膠瓶等垃圾，不含存在安全風險的有害物質。

尹錫悅施政好評率創新低 南韓韓聯社引述民調機構Realmeter發布的調查顯示，總統尹錫悅的施政好評率為27%，為他執政以來的最低水平。分析指，保守陣營和尹錫悅支援者的凝聚力鬆弛，導致尹錫悅施政支援率下降。尹錫悅夫人金建希涉腐案發酵、在野黨堅持要求設獨檢組調查防汛兵殉職案、中秋物價走高等利空因素均有影響。本報綜合報道