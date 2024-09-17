9月17日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月17日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
卑詩省北太平洋沿岸6.5級地震
【本報綜合報道】美國地質勘探局周日指，加拿大卑詩省北太平洋沿岸當日下午發生黎克特制6.5級地震，無傷亡報告。地震發生在溫哥華以北1,720公里的海達格烏艾伊群島附近，震源深度約10公里，沒有引發海嘯警報。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240917-0917_00180_026/卑詩省北太平洋沿岸6-5級地震
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc