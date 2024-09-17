兩岸國際

卑詩省北太平洋沿岸6.5級地震

【本報綜合報道】美國地質勘探局周日指，加拿大卑詩省北太平洋沿岸當日下午發生黎克特制6.5級地震，無傷亡報告。地震發生在溫哥華以北1,720公里的海達格烏艾伊群島附近，震源深度約10公里，沒有引發海嘯警報。
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