藏兒童不雅照 BBC前主播囚6年緩刑兩年

獲男子傳送377份色情資料

法官戈德斯普林（Paul Goldspring）指愛德華茲未對公眾或兒童構成風險，因此無必要立即判處監禁。案情指，愛德華茲自2020年12月開始與25歲男子威廉姆斯（Alex Williams）經WhatsApp聊天，獲傳送377份色情資料，41份涉及兒童色情。其中7份屬A級兒童色情物品，包括插入式性行為，其餘12份屬不涉及插入式性行為的B類物品，以及22份涉及其他不雅情節的C類物品；兩條影片的兒童年齡介乎7至9歲。倫敦警方此前調查威廉姆斯時，從其手機上發現他與愛德華茲互傳兒童色情照片紀錄，最終揭發愛德華茲一案。