藏兒童不雅照 BBC前主播囚6年緩刑兩年
【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）前高級新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）涉嫌管有多張兒童不雅照片，倫敦威斯敏斯特地區法院昨日裁定愛德華茲3項製作兒童色情物品罪名成立，判囚6年並緩刑兩年。緩刑期間須完成性犯罪者計劃和進一步康復課程，並列入性犯罪者登記冊7年。
獲男子傳送377份色情資料
法官戈德斯普林（Paul Goldspring）指愛德華茲未對公眾或兒童構成風險，因此無必要立即判處監禁。案情指，愛德華茲自2020年12月開始與25歲男子威廉姆斯（Alex Williams）經WhatsApp聊天，獲傳送377份色情資料，41份涉及兒童色情。其中7份屬A級兒童色情物品，包括插入式性行為，其餘12份屬不涉及插入式性行為的B類物品，以及22份涉及其他不雅情節的C類物品；兩條影片的兒童年齡介乎7至9歲。倫敦警方此前調查威廉姆斯時，從其手機上發現他與愛德華茲互傳兒童色情照片紀錄，最終揭發愛德華茲一案。
愛德華茲今年7月31日在庭上認罪，周一出庭聽取判決，庭上由辯護律師宣讀道歉聲明，愛德華茲承認自己的行為令人反感，背叛信任，對此深感抱歉，向家人、公眾及色情照片中人物道歉。由於愛德華茲沒有前科，自願停止接收有關照片，事後表現出悔意且患有心理健康問題，因此酌情輕判。
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