疑受特朗普針對移民言論影響 俄州學府接恐嚇 閉園一天

威滕伯格大學收到恐嚇電郵 。

【本報綜合報道】特朗普日前在電視辯論聲稱，俄亥俄州斯普林菲爾德市的海地移民殺害和吃掉寵物貓和狗。繼當地多幢建築物收到炸彈恐嚇，威滕伯格大學也收到恐嚇電郵，對方威脅向校內的海地移民開槍。校方周日關閉校園一天，聯邦調查局（FBI）介入調查。

FBI介入調查 威滕伯格大學上周六晚指，收到恐嚇電郵後取消所有原定周日舉行的活動，並提醒學生、教職員在校園內要格外小心。

FBI正與斯普林菲爾德市警察局和威滕伯格大學協調，以確定近期恐嚇的可信度、分享資訊，並採取適當調查行動。校方發言人格博特（Karen Gerboth）周日披露，校方收到第二次恐嚇，但很快排除校園有威脅。

同樣位於斯普林菲爾德市的克拉克州立學院（Clark State College）則指，由於當地出現安全狀況，已取消上周四和上周五安排在某大樓的課程。