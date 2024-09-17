比較經濟政策優勢 特朗普勝賀錦麗

調查揭逾半美選民撐對華增徵關稅 近日一項民意調查顯示，特朗普矢言提高尤其來自中國進口品關稅的計劃獲過半選民支持，顯示他在經濟政策上較對手賀錦麗略具優勢，但賀錦麗在全美範圍內的支持度領先特朗普5個百分點。民調發現，三分之一民主黨人可能投票予對中國商品加徵更高關稅的候選人，但三分之二較不支持。

調查機構上周三及上周四線上訪問1,405名選民，誤差幅度約3個百分點。約56%登記選民表示，提倡對所有進口品加徵10%關稅或新稅、對中國進口品加徵60%關稅的候選人，他們更有可能支持。相形之下，只有41%表示較不可能支持提出這種計劃的候選人。37%選民認為特朗普更可能聚焦降低國債，回答賀錦麗的比例為30%，約30%受訪者認為兩人都無法降低國債。

之前執政時經濟表現好 47%受訪者認為特朗普更有可能將創造良好經商環境當作優先要務，僅37%受訪者選擇賀錦麗。保守派智庫美國企業研究所民調專家鮑曼（Karlyn Bowman）指出，特朗普優勢來自於民眾認為他2017年至2021年執政期間經濟表現好，他成功地說服選民相信美國經濟問題源於其他國家，尤其是中國的不光明磊落經濟競爭。鮑曼指出，特朗普的經濟往績，令他與賀錦麗的支持度差距不明顯。

根據《華盛頓郵報》模型分析，全部7個搖擺州中賀錦麗持續在密歇根、賓夕凡尼亞及威斯康辛，以最多3個百分點領先。

賀錦麗續在搖擺州領先 至於特朗普僅在亞利桑那、喬治亞領先，與賀錦麗在內華達及北卡羅萊納勢均力敵。然而，特朗普再次遭遇暗殺未遂，未知會否對民調的影響程度。

有分析認為，鑑於槍枝暴力在全美盛行，類似政治暴力恐成為美國新常態。在美國歷史上，政治暴力事件屢有發生，共有4位總統被暗殺，另有16名總統成為暗殺目標。政治學家卡爾莫和梅森在6月調查發現，高達60%的受訪者認為如果另一個政黨先犯下政治暴力行為，那麼可以適時還擊。

卡內基國際和平基金會的政治暴力研究員克萊因菲爾德認為，若選舉競爭激烈導致權力平衡改變，政治暴力發生的可能性會大大增加，美國目前遇到的情況正是如此。與過去相比，美國境內的恐怖主義暴力激增，且參與者更可能不屬於任何組織，僅通過網絡變得激進。本報綜合報道