槍手屢官非纏身 曾因持機關槍定罪

【本報綜合報道】企圖暗殺特朗普的槍手勞思,多年來官非纏身,在北卡羅萊納州有逾100項針對他的刑事指控,並曾於2002年因持有一支機關槍而被定罪。在俄烏戰事開打後,他曾到烏克蘭,揚言願意為烏而戰鬥和死亡。他自稱支持人權和民主,在網上聲言「我們每個人都要協助華人」(we each must help the chinese)。