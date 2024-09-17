槍手屢官非纏身 曾因持機關槍定罪

【本報綜合報道】企圖暗殺特朗普的槍手勞思，多年來官非纏身，在北卡羅萊納州有逾100項針對他的刑事指控，並曾於2002年因持有一支機關槍而被定罪。在俄烏戰事開打後，他曾到烏克蘭，揚言願意為烏而戰鬥和死亡。他自稱支持人權和民主，在網上聲言「我們每個人都要協助華人」（we each must help the chinese）。

揚言募阿富汗傭兵保台烏 勞思在北卡州生活數十年，近年搬到夏威夷，他有8次被捕紀錄，都為輕微犯罪。北卡州的法庭紀錄顯示，他於2002年因持有全自動機關槍被起訴管有大殺傷力武器，最終罪成。他的其他刑事案件涉及藏有武器、管有竊物、肇事逃逸等。他於2003年與妻子離異。俄烏戰事2022年開打後，勞思曾在社交網發文稱：「我願意到波蘭克拉科夫並到烏克蘭邊境，自願參戰和犧牲。」他去年接受《紐約時報》訪問時，曾稱正嘗試招募逃離塔利班政府的阿富汗戰士到烏克蘭作戰，可以透過巴基斯坦買假護照，讓他們入境烏克蘭。

勞思曾計劃募集阿富汗戰士到台灣協防，啟動「台灣外籍兵團」計劃，如同在烏克蘭戰場一樣，吸引全球志願者共同保衞台灣，他曾於2020年5月發文，邀請北韓領袖金正恩到夏威夷度假，稱自己可作為大使和聯絡人解決美朝的爭端。勞思經常在社交平台談論政治，他聲稱於2016年大選投票支持特朗普，但從2019年起捐款給民主黨候選人，2020年轉投拜登，今屆總統選舉他也支持民主黨，4月發文要拜登「讓美國民主、自由」，批評特朗普「讓美國人變成奴隸」。他試圖暗殺特朗普後，其「X」帳戶已經被封鎖。