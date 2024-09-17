7月右耳中槍 特朗普振臂高呼成經典

【本報綜合報道】特朗普首次遇刺是7月13日在賓夕凡尼亞州巴勒特縣，登台造勢時槍手克魯克斯從附近建築物屋頂開槍。特朗普在關鍵時刻扭頭，與死神擦身而過，但子彈擦傷右耳。特勤局人員立即飛奔上台掩護特朗普包圍離開，他落台前負傷向支持者振臂高呼三聲「戰鬥」，成為經典一刻。

克魯克斯開槍後，特勤局狙擊手立即開槍擊斃他，他爆頭伏屍屋頂，警方在他的座駕搜出爆炸裝置。克魯克斯來自賓夕凡尼亞州貝塞爾帕克（Bethel Park），是註冊共和黨人，他曾於2021年向與民主黨有聯繫的政治行動委員會Progressive Turnout Project捐贈15美元（約117港元）。

至今未查出兇徒動機 聯邦調查局（FBI）至今未調查到克魯克斯的行兇動機，上月底交代調查進展時指認為克魯克斯原本沒有特定刺殺目標，是在特朗普陣營公布會到巴特勒縣造勢後，才認為是施襲機會。

特朗普遇刺受傷後，總統拜登下令獨立審查事件，要求特勤局檢討所有保安措施，動用一切資源確保特朗普受保護，並向特朗普提供更高級別的安全保障。特勤局則成為眾矢之的，被指保安工作有漏洞，時任局長齊特爾（Kimberly Cheatle）其後請辭，稱會為有關安全失誤事件負全責。