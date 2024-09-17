男子持AK47埋伏475米外 特朗普打高球又險遇害

特勤局發現有人圍欄伸槍 及時開火兼追擒 距離美國大選只有一個半月，共和黨總統候選人特朗普事隔兩個月再遇上暗殺未遂。他周日在佛羅里達州打高爾夫球期間，一名槍手埋伏在不到475米外企圖行刺，特勤局人員發現狀況有異後開槍，事後拘捕一名男子。特朗普並沒有受傷，總統拜登指示特勤局及其他執法部門保持警惕，努力保護特朗普及其身邊人士的安全。

傳特朗普臨時決定打球 事發在西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球場，他當時與友人、地產商威特科夫打到第5個洞，正要推桿時聽到「啪、啪、啪、啪」的聲音。威特科夫憶述，特勤局人員幾秒內撲向特朗普，掩護和保護他。過了一會兒，一輛用鋼加固和有其他保護裝置的車帶走特朗普。特朗普知道所有人安全後，第一反應是打趣地說「很遺憾自己無法打完這個洞，因為他打平了並且推了小鳥」。有消息人士透露，特朗普在最後一刻才決定打高爾夫球。

棕櫚灘警方表示，事發在下午一時半左右，特朗普在高爾夫球場內走動。特勤局人員發現一名持槍男子從球場圍欄中伸出槍口，於是開槍制止。特勤局人員向灌木叢開了4至6槍，槍手立即逃離現場，球場圍欄掛着兩個背囊及一部GoPro攝影機，地上則有一把裝有瞄準鏡的AK47步槍，背囊內有相信用於防彈的陶瓷板。由於槍手駕車逃去，警方根據目擊者提供的線索，在棕櫚灘北部馬丁縣拘捕58歲白人男子勞思（Ryan Routh），聯邦調查局（FBI）定性事件為針對特朗普的企圖暗殺。

拜登重申美國不容暴力 特朗普在俱樂部待了數小時，直至特勤局及顧問確認前往海湖莊園寓所的道路安全後才離開。競選團隊發言人史蒂芬‧張發聲明指，特朗普安然無恙。特朗普透過籌款電郵向支持者報平安，稱自己十分安全，並讚揚特勤局表現出色。拜登、民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗已聽取事件匯報，對特朗普安全感到鬆一口氣。拜登重申，美國容不下政治暴力或任何形式的暴力。

賀錦麗說，對有人企圖暗殺特朗普深感不安，她譴責政治暴力並感恩特朗普安全，正如拜登所言，華府會確保特勤局所有資源、能力和措施保護特朗普。眾議院議長約翰遜在社交網「X」發文指，當日在海湖莊園與特朗普相聚了數小時，感謝上帝再次保護特朗普，美國史上沒有一位領袖比特朗普遇到更多襲擊，並保持堅強和韌性，他是「無法阻擋的」。本報綜合報道

警方根據目擊者提供的線索截停勞思駕駛的汽車。 警方封閉西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場的入口。 特朗普近年相關事件 警方在馬丁縣拘捕勞思（圖）。 約翰遜 球場圍欄掛着兩個背囊及一部GoPro攝影機，裝有瞄準鏡的AK47步槍則放地上。 行刺特朗普未遂事件地圖