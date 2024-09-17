開車輾死女童 司機不服擔全責

【本報綜合報道】四川成都市一名5歲女童今年4月在小區內玩耍期間，遭一輛汽車輾壓身亡。肇事司機因涉嫌過失致人死亡罪被刑拘和逮捕，隨後被以交通肇事罪移送起訴。交警部門認定，他在居民小區行駛未注意觀察路況避讓行人，應承擔事故全部責任，司機不服並提出覆審。

指女童道路獨自玩耍 今年4月5日，25歲司機張×在雙流區某小區開車行駛期間，意外撞到並輾壓女童，對方最終搶救無效死亡。成都市公安局雙流區分局經查，認定張×涉嫌過失致人死亡罪，雙流區人民檢察院6月以張×涉嫌交通肇事罪，向法院提起公訴。交警部門的交通事故認定書顯示，張×的行為違反了相關法例，認定他應承擔全部責任。

張×及其家屬對此表示不服，認為事發時女童脫離監護人，在小區道路內獨自玩耍，且當時趴在地上高度很低，位於張×視角盲區，超出正常駕駛應當預見範疇，不應認定他負全責。張×已向成都市公安局交通管理局提出覆審申請，市公安局雙流區分局上周六通報指，管理局經覆核，認為交警部門尚需深入調查，作進一步認定。