老夫婦 子物業供抵債易手 霸佔逾20載拒搬走

稱住得舒服 房價已超欠款 浙江溫州一名女子因家中出現債務問題，年初想將母親名下一套閒置了24年的房屋出售。詎料她發現一對年逾七旬老人已佔住房屋20多年，雙方溝通了近半年但兩名老人拒絕搬走，派出所工作人員正在處理事件。

事主朱女士表示，房屋位於瑞安市場橋鎮龜山村，面積超過1,000平方呎，兩間兩層結構。屋內貼着兩名老人孫子幼稚園時期的獎狀，而他們的孫子已20多歲。朱女士透露，兩名老人的大兒子黃男於1997年因還債需要，向朱女士母親借款3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）。朱女士母親把丈夫的一套房屋典當，款項則借予黃男，但房屋典當到期後黃男仍未還款。

業主女兒欲賣樓促交還 由於朱女士母親在典當期滿後才贖回房屋，需額外支付典當行利息，她向黃男催討利息無果後發起訴訟。瑞安市人民法院最終判罰黃男償還本金，外加利息5,000多元（約5,550港元）。由於黃男無力還款，法院決定把他位於場橋鎮龜山村的房屋抵押拍賣，但遲遲無法賣出。最後法院在2000年，把房屋過戶至朱女士母親名下，用於抵債。朱女士指，兩名老人一家另有兩套房屋，其中一間自建屋空置，另一間用於出租。

兩名老人稱自建屋蚊子太多，住得不舒服。黃男曾表示，希望對方給予籌錢時間將房屋贖回，他們又想每月付租金直到買回房屋。黃男直言，父母都超過70歲，想讓他們多活幾年，不接受搬走。他更稱當初房屋過戶是抵押，並非賣給朱女士母親，暗示房屋現時價值50萬（約55萬港元），已超出欠款。朱女士表明可以不要對方佔用居住期間的費用，要求盡快交還房屋，以便出售。本報綜合報道