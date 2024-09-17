主席涉貪腐 民眾黨仍獲230萬人力挺

台灣民意基金會昨發布民調，在政黨支持度方面，有35.5%人支持民進黨、23.2%支持國民黨、12%支持民眾黨、5.1%支持時代力量，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。報道稱，結果與上月相比變化不大。民進黨略增1.3個百分點；國民黨原地踏步；民眾黨下滑1.8個百分點，而時代力量上揚3.8個百分點，飆漲近3倍。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民眾黨先爆發總統競選經費及政治獻金申報不實疑雲，之後柯文哲被檢方控訴涉及重大貪瀆與圖利醜聞，最後被收押禁見，這些紛擾前後持續一個月，而民眾黨支持度卻只下滑1.8個百分點。她說，這意味只有13%支持者退出支持民眾黨的行列，87%原有支持者選擇繼續支持；他說，在台灣一個百分點約有195,000人，12個百分點代表超過230萬人繼續支持民眾黨。