蛋黃酥被指含蟑螂 糕餅店委託律師處理

【本報綜合報道】台灣台中知名「不二糕餅」捲入食安風波，有網民貼出蛋黃酥的照片，聲稱內含蟑螂；糕餅店隨即發聲明反駁。有律師認為，若事件純屬虛構，業者可依刑法就加重誹謗提告，判處兩年有期徒刑、拘役或3萬元新台幣（約7,336港元）以下罰鍰。

該名網民在Facebook貼出一張蛋黃酥與蟑螂屍體的照片，聲稱不二糕餅裏的蛋黃酥內藏蟑螂，直呼：「不二是間這麼多人喜歡的店舖，怎麼食安控管這麼糟啊？」不二糕餅回應，蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為零，且該名爆料網友僅透過媒體平台反映商品問題，卻未向業者投訴，後續已全權委託律師進入司法程序，將不再透露相關細節。

律師稱若誣指恐囚兩年 食安處說明，派員至不二糕餅作業場所稽查，結果符合規定，作業區環境並未發現病媒，隨機抽查檢視蛋黃酥中亦未發現異物或蟲體。有律師指出，若該爆料網友是惡意攻擊業者，則可分成是否對店家罵髒話，或網友雖未口出惡言，但所述的整起事件都是虛構的，即公然侮辱罪、誹謗罪此兩種。

扶停雲律師也說，由於網友並未拿出實質的消費證據，因此相較站在店家這一邊，並強調若網友發布不實言論導致不二糕餅財產、名譽受損，恐再扯出民事上的損害賠償責任，也呼籲民眾在網絡平台上應謹言慎行。