皇崗海關搜出境客車 檢文物及象牙製品

【本報綜合報道】廣東省深圳市皇崗口岸近日有跨境客車被搜出字畫，經鑑定屬於國家禁止或限制出境的一般文物。同時，字畫的卷軸為象牙製品，同樣限制進出境。

當日，皇崗海關關員在皇崗口岸客運出境車道進行監管時，發現一輛跨境客車車尾箱內攜帶較多行李物品，遂將該車輛指引到行李查驗台進行檢查。經查驗，在該車車尾箱的一個白色塑膠袋內發現3幅疑似文物字畫。經廣東省文物鑑定站鑑定，其中兩幅屬於國家禁止出境的一般文物，另一幅屬於國家限制出境的一般文物。同時，經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述字畫的6個卷軸均為現生象象牙製品。現生象屬於《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄所列物種，根據規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

珠海檢偷運舊手機 另據中國海關周日通報，珠海市拱北海關所屬港珠澳大橋海關上周二查獲一宗入境車輛藏匿舊手機案。當日傍晚6時許，海關關員巡查入境客車通道時，發現某粵澳兩地牌車司機神情異常。經機檢及人工查驗，海關關員在車頭底盤下改裝的暗格內，查獲舊手機104部。