75年來最強颱 貝碧嘉登陸上海 華東共撤1600航班

強颱風「貝碧嘉」昨早7時30分在浦東臨港新城沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級（每秒42米），中心最低氣壓955百帕，成為1949年以來登陸上海最強颱風。受颱風影響，南京、上海、杭州及寧波等多地機場，共計取消1,600多班航班。

上海漸恢復車輛通行 上海防汛指揮部表示，颱風導致4間房屋受損，一人受傷，樹木倒伏或折斷逾萬株，累計供電中斷153處，農田受淹800多畝。交通方面，取消鐵路客運577列次，取消航班1,461次，取消輪船航班39次，全市景區公園共關閉139個。隨着貝碧嘉向西移動，除了東海大橋外，上海所有高速公路及高架道路恢復通行，但車輛限速行駛。上海兩大機場、部分地鐵路線及輪渡航線恢復運作。

據中國氣象局熱帶氣旋資料中心統計，貝碧嘉是有氣象紀錄以來首個登陸上海的強颱風。1949年登陸上海的颱風「Gloria」，曾是上海直接面對的最強颱風，登陸時風速高達每秒30米。據記載，Gloria造成上海全市1,613人死亡，208.3萬畝農田受淹，63,208間房屋倒塌。全市約有一二十萬難民紛紛逃入市區，不少民眾因觸電致死。

貝碧嘉中心昨日中午進入蘇州，上海青浦區與蘇州昆山市交界的淀山湖南端風力很大，浪高一米多。

蘇州周日已升級防颱應急響應至I級，外賣接單及配送於昨日凌晨1時起暫停，直至另行通知。景區及文博場館關閉，演出活動取消。蘇州市旅遊飯店業協會發出倡議，鼓勵飯店為旅客免費退訂，活動主辦方有序退票。

3.6萬菲國人流離失所 菲律賓國家氣象局指，貝碧嘉上周五下午6時進入菲律賓預警責任區，並於翌日凌晨2時離開。期間，貝碧嘉增強了西南季風，為西米沙鄢、中米沙鄢、三寶顏半島以及邦薩摩洛自治區等地帶來強降雨，引發洪水和山泥傾瀉，導致6人死亡。貝碧嘉致菲律賓3.6萬人流離失所，其中近1.4萬暫時安置在臨時避難所。另一熱帶氣旋普拉桑周日晚上在西北太平洋洋面上生成，昨日其中心位於距離琉球群島那霸市東南方向約2,110公里海面上。本報綜合報道