相隔8個月 中美再舉行國防部工作會晤

【本報綜合報道】中美國防官員周日在北京香山論壇期間舉行第18輪中美國防部工作會晤，是相隔8個月再次舉行會談。有美國國防部高級官員同日對記者表示，會上美方強調保持兩軍溝通暢通的重要性，以防止競爭演變為衝突。會上雙方討論到台灣局勢、烏克蘭問題以及中菲南海衝突等議題。

美方關注中菲南海衝突 美國國防部周日表示，會晤由負責中國、台灣與蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯（中方譯名陳思茂），與中國中央軍委國際軍事合作辦公室官員共同主持。會上，美方對中方針對菲律賓於南海採取的行動特別關注。據上述美國國防部官員稱，美國將採取一切必要措施支持菲律賓。美方官員又指，中國認為美國在台灣問題的立場出現轉變。反之，面對中國近年來在台海和台灣周邊地區進行愈來愈多的脅迫或恐嚇或破壞穩定行為，美方也感到擔憂。

今年1月，蔡斯在美國國防部與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將舉行第17輪中美國防部工作會晤。隨後，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍5月借香格里拉對話在新加坡會晤。而在香山論壇舉行前，美國印太司令部司令、海軍上將帕帕羅亦與中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男上將進行視像通話，吳亞男將出席美國印太司令部下周在夏威夷舉行的一次防務會議。