日自民黨總裁選舉辯論 石破茂籲勿介入台海

【本報綜合報道】日本自民黨總裁選舉本月27日舉行，勝者將出任首相。9名候選人周日出席電視台節目討論台海危機等安全保障議題，前幹事長石破茂憂慮，若日本選擇軍事介入台海危機，將面臨中國直接威脅，建議迴避。經濟安全保障擔當大臣高市早苗則認為若中國海上封鎖台海將威脅到日本存亡，必須強硬應對。

與高市早苗立場迥異

台海危機目前未納入日本《安全保障關聯法》，候選人討論應否把其列為較嚴重的「存立危機事態」，即可行使有限度的集體自衞權，或列為級別較低的「重要影響事態」，出動自衞隊協助非交戰後勤任務。石破茂認為台海危機至少應列為重要影響事態，但若升為存立危機事態，日本可能受到中國導彈攻擊。他建議日本政府對相關風險深思熟慮，避免事態進一步惡化。