謝鋒：台問題不應成中美關係障礙

【本報綜合報道】中國駐美大使謝鋒上周六在兩岸僑胞中秋歌會致詞時指出，半個世紀前台灣問題沒能阻擋中美兩國跨越太平洋的握手，在45年後的今天，台灣問題也不應成為中美關係穩定發展的障礙。

向台民眾喊話 謝鋒說，近代中國史昭示，一個強大統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫，是所有海外炎黃子孫的堅強後盾。他向台灣民眾喊話：「兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開。」謝鋒強調，兩岸同胞要堅定守護中華民族共同家園，堅持「九二共識」，堅決反對台獨，堅定走兩岸關係和平發展正確道路，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。

在中美關係方面，謝鋒說，今年是中美建交45周年。半個世紀前，台灣問題沒能阻擋兩國跨越太平洋的握手；45年後的今天，台灣問題也不應成為中美關係穩定發展的障礙。他稱，中國不干涉美國內政，不賭美國輸；美國也應該尊重中國的主權和領土完整，特別是在台灣問題上言行一致。謝鋒強調，一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民根本利益。他相信中美有智慧、有勇氣、有能力擺脫大國競爭的歷史鏡像，沿穩定、健康的軌道向前走。