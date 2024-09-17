再有陸漢偷渡台灣 稱原本欲往澳紐

王男與消防局的報案對話顯示，他撥通電話後言明自己從大陸偷渡過來，人很虛弱，在海上需救援。值勤員聽聞「偷渡」，反問「你游泳過來？」王回答是乘坐皮筏艇，全身被海水濺濕，需要救護車。31歲的王男自稱本來任職3D動畫設計師，因投資失利而負債纍纍，遭公司裁員後選擇偷渡。他本月9日自浙江寧波牛尾塘出海航行5天，至上周六從林口上岸。