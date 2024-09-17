再有陸漢偷渡台灣 稱原本欲往澳紐
【本報綜合報道】浙江男子王旭坤上周六駕橡皮艇闖入台灣新北市林口區後坑溪海岸，自行報案求救，法院周日裁准收押禁見。王男本來計劃駕船前往澳洲或新西蘭，因無航海經驗與誤判形勢，途中改變心意漂抵台灣。
王男與消防局的報案對話顯示，他撥通電話後言明自己從大陸偷渡過來，人很虛弱，在海上需救援。值勤員聽聞「偷渡」，反問「你游泳過來？」王回答是乘坐皮筏艇，全身被海水濺濕，需要救護車。31歲的王男自稱本來任職3D動畫設計師，因投資失利而負債纍纍，遭公司裁員後選擇偷渡。他本月9日自浙江寧波牛尾塘出海航行5天，至上周六從林口上岸。
行政院長允速檢討
對於今年6月以來發生第二宗大陸人偷渡台灣事件，台灣行政院長卓榮泰昨日強調，保障台灣的安全是政府責無旁貸的責任，承諾會迅速檢討事件，做好相應準備。卓榮泰受訪時說，兩岸之間的交流有《兩岸人民關係條例》作為基礎，希望台灣海巡跟軍方都可以如實執行任務。若是發現到相關設備、科技、人員有不足，政府會即刻檢討。
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