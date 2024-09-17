防進度慢 購近2500刺針導彈 台明年派員赴美把關

斥資168億 望2031年前獲得 台灣向美國採購2,485枚便攜式刺針防空導彈，金額達690億多元（新台幣‧下同，約168億港元）。為了確保武器能於2031年以前悉數獲得，台軍明年將首度派員赴美駐廠把關，落實財務監督、完善系統整合及協調後勤零件籌補，讓裝備能如期如質交運。

台軍為了強化地面部隊短程防空能力，2019年至2025年斥資170億多元（約41.5億港元）採購500枚刺針導彈。鑑於解放軍軍機擾台只增不減，須採購大量能靈活機動使用的刺針導彈，反制解放軍軍機及無人機等，因此台軍決定增購1,985枚刺針導彈。

台灣陸、海軍明年將派8人赴美參加專案管理會議，與美軍等外國軍隊討論刺針導彈技術支援與窒礙問題。比起台軍現役須2人操作的雙聯裝系統，便攜式刺針導彈可由1人扛在肩膀上操作，有效射程約4,800米，未來將供台灣陸軍、海軍陸戰隊、部分海軍艦艇部隊、憲兵、衞戍東沙及太平島的官兵操作。

海軍司令曾推動 購退役瀕海戰鬥艦 此外，台灣審計部調查指出，去年海軍主力艦艇維修約半數未按計劃執行，導致出現艦艇荒。台灣海軍司令唐華曾推動購買剛退役不久的美國瀕海戰鬥艦，取代6艘嚴重老化的濟陽級護衞艦。如成功爭取美國以「剩餘國防物資」名義出售瀕海戰鬥艦，價格將遠低於新艦，並有機會「熱船」移交。惟美國提供操作成本數據後，台灣發現負擔太重而放棄採購。

瀕海戰鬥艦是因應後冷戰設計的新艦種，比護衞艦略小，不着重防空火力，可第一時間趕往目標區執行反快艇、掃雷、淺海反潛、收放特種部隊及情報搜集等任務。艦上人力非常精簡，並採模組化設計，可根據不同任務需求，改裝不同裝備出海。美軍同時設計生產兩款瀕海戰鬥艦，分別是自由級與獨立級，於2008年及2010年起服役。原本打算建造52艘，但最終只建造35艘，較早服役的7艦已退役，役期最短的一艘僅用了5年。本報綜合報道