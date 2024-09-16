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4平民太空漫步圓滿收官
4名平民太空人日前乘坐美國太空探索科技公司旗下龍飛船前往太空，完成人類首次商業太空漫步任務「北極星黎明」。他們於美東時間昨日凌晨3時37分（香港時間昨日下午3時37分）乘坐龍飛船，順利降落在美國佛州乾龜島附近海域。
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