台鐵總統花車首開放 沿途歎經典便當
台鐵於1967年打造的總統花車列車車廂，直至1991年南迴鐵路竣工才首次啟用，而且一直未曾對外開放，神秘感十足。不過台鐵周日宣布於花東地區推出鐵道旅遊方案，首次向公眾開放花車，讓旅客都有機會嘗試仿似昔日的乘車體驗。
該鐵道旅遊專案復刻了一個特別的專列編組以服務旅客，即兩輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、花車及客廳車。行程有5大專屬亮點，包括有專屬領隊和專業文史解說，旅客還會獲得只送不賣的名片式車票及票卡、特製車銘板，另可一嘗1950年代的古早風味經典鐵路便當。
行程5大專屬亮點
台鐵亦與交通部觀光署合作，於列車停靠站點安排在當地小農市集、音樂團體表演和原住民舞蹈等迎賓活動，讓旅客感受花東的鄉土民情。
台鐵說明，花車採用郵輪式列車方式開行，10月開行花蓮來往富里區間，11月則開行台東來往瑞穗區間。
台鐵表示，這輛總統花車從未曾對外開放或展示，今年初台鐵改制公司後，特別維護保養這輛花車，並決定揭開其神秘面紗，希望讓乘搭者有難忘體驗。限量席次將於周三起有售。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：