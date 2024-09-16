台鐵總統花車首開放 沿途歎經典便當

台鐵於1967年打造的總統花車列車車廂，直至1991年南迴鐵路竣工才首次啟用，而且一直未曾對外開放，神秘感十足。不過台鐵周日宣布於花東地區推出鐵道旅遊方案，首次向公眾開放花車，讓旅客都有機會嘗試仿似昔日的乘車體驗。

該鐵道旅遊專案復刻了一個特別的專列編組以服務旅客，即兩輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、花車及客廳車。行程有5大專屬亮點，包括有專屬領隊和專業文史解說，旅客還會獲得只送不賣的名片式車票及票卡、特製車銘板，另可一嘗1950年代的古早風味經典鐵路便當。