300德企聯名信致外長 怨華工申簽證煩夾慢

英媒上周六報道，中國德國商會（AHK）近日向德國外長貝爾伯克發出一封300家德企的聯名信，當中在華經營的德國公司抱怨中國員工赴德簽證申請延誤，呼籲加快審批速度，以推動德國母公司和在華子公司之間的交流。

聯名信指出，簽證申請時間過長，流程也比以往更加複雜，問題在上海尤其明顯，當地是三分二在華德企的所在地。

籲加快審批速度 德企表示，目前的簽證處理時間需約3個月，呼籲德國政府重新引入遭廢除的簽證申請簡化流程，以加快發放速度。信件還提及，現在的簽證預約訊息發布時間不固定，而且需要在幾分鐘內完成登記，但網站經常難以瀏覽。德國公司還強調，「在中國的成功對公司的整體成功至關重要。這不僅有助於企業取得商業領域的成功，也有助於推動創新」。為了應對中國本土競爭者，德企的產品和商業模式需要更快地適應中國市場，因此需要加快簽證處理速度。

德國聯邦統計局8月公布的初步數據顯示，今年上半年美國超過中國成為德國第一大貿易夥伴。但德國自中國進口額仍大幅領先自美國進口額。此外，德國智庫今年4月初發布報告稱，儘管德國政府鼓吹去風險，但目前德國經濟仍非常依賴中國。本報綜合報道

德企稱為了應對中國本土競爭者，產品和商業模式需要更快適應中國市場。 貝爾伯克