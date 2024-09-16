約翰遜及5名前防相 促允烏用暴風影導彈遠攻
【本報綜合報道】英國保守黨籍前首相約翰遜和前國防大臣夏博思、華禮仕、韋廉信、莫佩琳、霍理林上周六敦促首相施紀賢，即使沒有美國支持，也應允許烏克蘭使用暴風影遠程巡航導彈攻擊俄羅斯境內目標。
夏博思表示，與其等待美國的正式批准，施紀賢現在就需滿足烏克蘭的迫切所需，英方在援烏一事才可恢復全球領導地位。華禮仕指，現在不解除限制的話，會令英國成為俄羅斯的綏靖者，反抗俄羅斯總統普京這類欺凌者的唯一正確方法是堅強、團結和有決心。韋廉信亦稱，從俄烏戰事開打以來，其他國家猶豫不決時，英國就毫不猶豫地帶頭挺身而出，施紀賢需要表現出同樣的領導和決心，如果不這樣做，那就是他的失職。約翰遜指出，施紀賢沒有任何理由需要拖延。
英美領袖會面無結論
施紀賢上周五到白宮與美國總統拜登會面，英媒引述消息指二人討論批准烏克蘭使用暴風影遠程巡航導彈打擊俄羅斯境內目標的問題，但沒有結論。美國內部有分歧，國務卿布林肯傾向支持，國家安全顧問沙利文反對，拜登則想等到烏克蘭總統澤連斯基本月稍後公布「勝利計劃」後才決定。
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