約翰遜及5名前防相 促允烏用暴風影導彈遠攻

夏博思表示，與其等待美國的正式批准，施紀賢現在就需滿足烏克蘭的迫切所需，英方在援烏一事才可恢復全球領導地位。華禮仕指，現在不解除限制的話，會令英國成為俄羅斯的綏靖者，反抗俄羅斯總統普京這類欺凌者的唯一正確方法是堅強、團結和有決心。韋廉信亦稱，從俄烏戰事開打以來，其他國家猶豫不決時，英國就毫不猶豫地帶頭挺身而出，施紀賢需要表現出同樣的領導和決心，如果不這樣做，那就是他的失職。約翰遜指出，施紀賢沒有任何理由需要拖延。