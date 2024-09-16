北約軍頭為烏鬆口 稱縱深攻俄有軍事理由

沙利文指美烏總統將會面討論 北約軍事委員會上周六在捷克布拉格開會，主席鮑爾（Rob Bauer）表明烏克蘭有軍事理由使用西方的遠程武器打擊俄羅斯縱深目標。美國國家安全顧問沙利文表示，總統拜登將於本月稍後舉行的聯合國大會期間，與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論容許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯縱深目標的議題，美國同時會與盟友密集磋商。

鮑爾指出，武裝衝突規則賦予國家自衞權利，這不會因國界而受限，武器供應國同時有權限制武器使用。他續稱，在軍事上來說，打擊其他國家境內目標是想削弱敵人，「不只是攻擊來襲的箭，同步亦打擊弓箭手」，削弱敵人的後勤補給線。他也承認，討論的另一層面是政治性質，提供武器的國家可能覺得需負責任。

俄斥西方挑戰耐性 揚言可用核武 烏克蘭一直游說英國、美國等解除西方遠程武器的使用限制，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克上周六重申，現在需要強硬的決定，只有實施源頭打擊才能阻止恐怖活動。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，西方正在挑戰俄羅斯的耐性，烏軍越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州已讓俄方有理由動用核武。他揚言俄方最終要麼會使用核武，要麼使用常規大殺傷力武器。

沙利文透過視像方式在烏克蘭首都基輔一個會議上發表演講時稱，拜登決心利用餘下任期讓烏克蘭處於獲勝的最佳位置。美國計劃在本月底前準備實質支援計劃，防止俄羅斯在烏克蘭東部取得重大突破。對於烏克蘭經常批評西方拖延交付武器，沙利文指涉及困難和複雜的後勤問題，美國須做得更多及更好。

北約秘書長認太遲向烏供軍備 北約秘書長斯托爾滕貝格日前接受德國傳媒訪問時提到，北約本來可在武裝烏克蘭方面做得更多，藉此阻止俄羅斯2022年發動全面入侵，目前只能依賴談判結束俄烏戰爭。

斯托爾滕貝格提及北約可在俄烏爆發戰爭前向烏供應軍備，不過擔心與俄緊張關係升溫，導致當時沒有提供基輔要求武器。65歲的斯托爾滕貝格即將卸任北約秘書長一職，他有望成為首位並非來自德國的慕尼黑安全會議主席。本報綜合報道