北京首8月入境客逾230萬人次
【本報綜合報道】北京市今年前8個月共接待入境遊客超過230萬人次，比去年同期增長逾兩倍。北京同時間接待遊客近2.5億人次，實現旅遊收入超過4,500億元（人民幣‧下同，約4,995億港元），均創歷史同期新高。
中國國家博物館館長、文化和旅遊部國際交流與合作局局長高政表示，經多年努力，中國成為國際旅遊最大客源國及主要目的地。
據統計，中國2023年國內出遊人次48.9億，國內遊客出遊總花費4.9萬億元（約5.4萬億港元），內地居民出境旅遊8,763萬人次，入境遊客8,203萬人次。
全市地鐵支持境外銀行卡過閘
另外，由上周五起，北京軌道交通在已支持銀聯卡、掃碼支付等多種支付方式基礎上，全市城市地鐵路網27條營運線路（包括兩條機場線、西郊線、亦莊T1線）、490座車站全網、全時段、全閘口具備境外銀行卡非接觸式刷卡過閘的條件，另外市郊鐵路S2線提供有關服務。由上周五凌晨零時，境外發行萬事達卡及Visa卡非接觸式刷卡過閘正式開通。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：