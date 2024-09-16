北京首8月入境客逾230萬人次

全市地鐵支持境外銀行卡過閘

另外，由上周五起，北京軌道交通在已支持銀聯卡、掃碼支付等多種支付方式基礎上，全市城市地鐵路網27條營運線路（包括兩條機場線、西郊線、亦莊T1線）、490座車站全網、全時段、全閘口具備境外銀行卡非接觸式刷卡過閘的條件，另外市郊鐵路S2線提供有關服務。由上周五凌晨零時，境外發行萬事達卡及Visa卡非接觸式刷卡過閘正式開通。