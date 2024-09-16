連續16年報高考終入大學 男子住宿舍傳室友拒同房

【本報綜合報道】廣西男子唐尚珺連續16年參加高考，至今年成功考入廣州華南師範大學。社交平台近日有傳唐尚珺入住宿舍後，室友因不希望被打擾申請換宿舍，唐尚珺只能獨享單間。

校方指學生有調宿權利 唐尚珺上周五在社交平台發文透露，事件起因是一名室友不滿被他人拍照及在網上惡搞，因此申請換宿舍。事件原本到此就結束，但仍有些網民發揮想像力。唐尚珺指，自己起初沒有把事情放在心上，但經過網上不斷發酵，發現流言傳播多了就變成真相，因此決定出來澄清。

華南師範大學宣傳部工作人員表示，目前沒有收到唐尚珺室友申請換調宿舍的消息，而唐尚珺只是一名普通學生，對於他在學校裏的教學、宿舍管理都遵循學校相關規定。如果其他同學有調宿的需求，也是學生擁有的權利。