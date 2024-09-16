家長於班級群組發不雅片 指控小學生母親與夫有染

【本報綜合報道】福建省莆田市秀嶼區有小學生家長近日在學校班級群組中，指控丈夫與另一名學生母親有染，並公開女子的性感不雅片，令老師和其他家長震驚。群組管理員隨後解散群組，學校和家長都已報警求助，秀嶼區教育局已組織學校回應。

斥小三年紀大 「哪來的自信」 截圖顯示，名為「2022實小城東某某班級」的微信群組內有家長發放多段不雅影片，當中包括一名身穿性感衣服的女子。爆料者提及另一名同學的媽媽，稱早已發現丈夫與片中女子關係不正常，隨後趁丈夫醉酒後查找手機發現影片。爆料家長怒斥對方年紀大，比兩夫婦大4至5歲，「你是不是覺得自己很有魅力，你哪來的自信」。

爆料者強調，發布相關影片的目的是公開女子當「小三」的行為，也讓對方的丈夫知道自己戴綠帽。秀嶼區教育局的工作人員表示，目前區教育局和學校都在核實，這是家長之間的感情糾紛。