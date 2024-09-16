颱風貝碧嘉逼近 上海兩機場停運

Ⅰ級應急響應 4區橙色預警 颱風「貝碧嘉」在中秋小長假首日來勢洶洶，預計今日凌晨到早晨在浙江舟山到上海浦東一帶登陸。上海市氣象局已升級颱風Ⅰ級應急響應，浦東、金山、奉賢、崇明4區更新為颱風橙色預警信號。受颱風影響，上海浦東機場和虹橋機場自昨晚8時起，取消所有航班。長三角鐵路部分路線停運兩日。

貝碧嘉早前吹襲日本九州，鹿兒島縣奄美市錄得時速116公里暴風及每小時39毫米雨量。氣象廳呼籲民眾注意暴風、山泥傾瀉、大浪及低地水浸風險。貝碧嘉近中心最大風力13級，也就是40米/秒，達到颱風級上限。上海中心氣象台預報首席趙明淵表示，貝碧嘉是典型子彈型颱風，特點是個頭小、移動快、爆發迅速。一方面，經過兩個多月的高溫炙烤，海面溫度異常偏高。在這種巨大能量輸入下，颱風能夠快速地發展。

風力強度或接近1949年Gloria 由於颱風核心區對流發展旺盛，加上高海溫環境，可能在登陸前達到強度頂峰。1949年以來登陸上海最強的颱風是1949年6號颱風Gloria，貝碧嘉的強度可能接近Gloria。

上海市防汛指揮部把全市防汛防颱應急響應等級提升為III級，上海市海洋監測預報中心發布海浪紅色預警信號，上海市水文總站發布黃浦江高潮位藍色預警信號。

上海市防汛指揮部要求洋山港深水港區相關人員於昨日下午6時前撤離，洋山港碼頭全面開展橋吊、輪胎吊、堆場集裝箱固定工作，橋吊停止作業。從今晨1時起，全市8條高速公路臨時封閉，祟明全區轉移9,318人避險。上海公安、交通管理部門提醒民眾，颱風期間非必要不外出。

虹橋來往香港高鐵班次今取消 自昨日下午5時起，香港往上海航班全數取消，昨日及今日往來香港西九龍站及上海虹橋站的兩班高鐵列車停駛。中國鐵路上海局集團有限公司表示，今明兩日途徑杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線等線路部分旅客列車，以及今日途徑杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等線路部分旅客列車臨時停運。鐵路部門將密切關注颱風路徑變化，根據風速雨量和災害影響程度等實際，適時採取停運、加開及恢復開行等措施。本報綜合報道