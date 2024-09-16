公安展夏夜巡宣防 刑事治安警情降

【本報綜合報道】公安機關近日開展夏夜治安巡查宣防第三次集中統一行動，期間共出動民警輔警462.2萬人次，發動群防群治力量373.5萬人次，全國110（報警電話）刑事、治安警情環比分別下降11.2%及6%。

統一行動針對開學季

此次集中統一行動針對「開學季」，以校園安全為重點，全面檢查校園人防、物防、技防設施和安全管理制度措施落實情況，加強校園周邊治安亂點和隱患問題清查整治。行動中，北京公安機關發動校園保安力量2.5萬人次，加強校園安全檢查。湖北公安機關日均投入1.3萬多名警力，加大大專院校、中小學、幼稚園周邊路段巡邏力度。貴州公安機關設置「護學崗」5,700多個，出動警力1.7萬多名維護校園周邊安全。