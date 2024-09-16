侵權假冒犯罪 今年迄偵辦2.1萬案

近年來，公安機關深入開展「昆侖」等專項行動，嚴厲打擊各類侵權假冒犯罪。公安機關進一步加強部門協同，與行政執法、行業監管等部門密切溝通，着力強化行刑銜接、數據共享、協同整治、專業支撐等方面的協作配合。進一步加強警企協作，深入開展「惠民利企「調研走訪活動，廣泛聽取企業和群眾意見建議，提供風險體檢、普法宣傳等服務。進一步加強能力建設，加強執法制度建設等基礎性工作。

公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局負責人表示，今年6月公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局加掛知識產權犯罪偵查局牌子，進一步強化了打擊侵權假冒犯罪職能。公安機關將扎實推進「昆侖」等專項行動，不斷加大對各類侵權假冒犯罪的打擊力度，全力服務保障高質量發展。