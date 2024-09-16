網紅推「香港月餅」港無售 廣州花都市監介入調查

【本報綜合報道】內地網紅「瘋狂小楊哥」近日直播帶貨推銷「香港美誠月餅」，30天銷售額超過5,000萬元人民幣（約5,500萬港元）。惟月餅實際產地是廣東省廣州市及佛山市，在香港根本買不到。針對網民質疑屬虛假宣傳，廣州市花都區市場監督管理局回應稱已關注有關情況，轄區市監所已介入調查，調查後再公布後續事宜。

官媒：有其名而無其實 在直播間，瘋狂小楊哥聲稱涉事月餅是香港高端品牌，內餡有黑松露，由米芝蓮大師調製。惟內媒指出，無法在香港網購平台搜獲相關品牌月餅。

更有網民表示，該產品在香港沒有實體店，也無法在港買到，若想退貨，客服會以「沒有說過香港生產」為由拒絕。官媒批評，美誠月餅「有其名而無其實」，又稱主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律的規束。

涉事網紅所屬公司註冊地為安徽省合肥高新區，當地市監局工作人員則以不便接受採訪回應。南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，根據目前公開資料，涉事銷售公司行為已涉嫌虛假宣傳及消費欺詐，如果涉事月餅在香港沒有銷售，無論從哪個角度都不能叫作香港高端產品，消費者可主張向商家退一賠三，市場監管部門理應介入調查。

曾志偉現身直播助推銷 另一方面，香港藝人曾志偉曾現身直播間，幫忙推銷「香港美誠月餅」。瘋狂小楊哥早前宣布來港開辦分公司時，曾稱「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。