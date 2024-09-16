侵華日軍後代訪華 赤腳跪地叩頭謝罪

團隊赴長春市 舉白旗反對戰事 日本民間口述歷史訪問講演團日前抵達吉林省長春市，代替犯下侵略罪行的父輩向中國人民謝罪。其中一名侵華日軍後代黑井秋夫上周六在公主嶺市站前小學，當眾脫下鞋襪面向人群赤腳叩頭，並赤腳完成演講。

5名侵華日軍後代來到公主嶺，站前小學所在地一側遺留了一幢侵華日軍曾使用的營房建築。76歲的黑井秋夫與另外4人站在台上一同謝罪。他們手中舉着白旗，上面分別用中文、日文書寫着「堅決反戰、高舉白旗、對話和解」。訪問講演團領隊、日中口述歷史文化研究會常務副會長李素楨介紹，他們希望以這種方式，表達「日本如再次挑起戰爭，我們就舉起白旗不戰」。

指父犯下無法原諒行為 黑井秋夫表示，作為戰爭加害者的兒子，他向公主嶺所有人深深謝罪。他指父親犯下人類無法原諒的侵略暴行，他作為日本人表明決心，絕不再發動戰爭，絕不再拿起槍，希望看到一個不再有戰爭的日本。黑井秋夫一路上抱着父親的照片，希望和父親一起為當年犯下的罪行謝罪。

黑井秋夫父親黑井慶次郎於1932年應召入伍，分配到關東軍滿洲獨立守備隊步兵第一大隊第三中隊，首個駐地便是公主嶺。黑井秋夫指出，獨立守備隊執行殘酷的作戰任務，襲擊了中國人民，奪走了他們的生命，掠奪了他們的財產，破壞了他們的生活。他承諾把餘生全部精力投入日中和平與和解，希望子孫後代建立起日中友好的紐帶。

長春師範大學歷史文化學院教授張曉剛稱，講演團成員以家史和親身證言的形式揭露日本侵華系列罪行，對於深刻揭露有關罪行和塑造兩國正確歷史記憶是種積極探索。講演團把在日本搜集到的侵華史料，贈予長春師範大學研究。除了是日本民間口述歷史訪問講演團成員，黑井秋夫同時是「PTSD日本兵家屬會·關懷市民會」，他曾代表組織在日本小學、中學、高中和大學講演，呼籲創造沒有戰爭的世界。本報綜合報道