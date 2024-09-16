非法滯仙賓礁5個月 菲巡邏艦返航母港

將另派艦往爭議點 中方警告停止炒作侵權 菲律賓海岸防衞隊大型巡邏艦特雷莎‧馬格巴努亞號自4月起，非法闖入並滯留南海仙賓礁海域。事隔5個月後，特雷莎‧馬格巴努亞號上周六駛離仙賓礁返航母港，惟菲律賓將派遣另一艘艦艇前往爭議水域。中國海警局正告菲方停止煽動炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。

菲：監視華可能的填海造地 菲律賓海岸防衞隊和國家海事委員會表示，特雷莎‧馬格巴努亞號部署仙賓礁，監視中國可能的小規模填海造地，現在完成任務後返回母港。菲律賓總統府文官長、國家海事委員會主任貝薩敏指出，特雷莎‧馬格巴努亞號返航是為了滿足船員的醫療需求及維修，一旦完成補給和維修便會恢復任務，與其他海岸防衞隊和軍事資產一起捍衞菲律賓主權。國家海事委員會發言人洛佩茲指出，另一艘艦艇將接替特雷莎‧馬格巴努亞號執行任務，強調會繼續駐紮。

華管控 菲多次運補均失敗 中國海警局新聞發言人劉德軍稱，4月17日以來，菲海警9701號船（特雷莎‧馬格巴努亞號）非法滯留中國仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵害中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞區域和平穩定。期間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。他強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

特雷莎‧馬格巴努亞號是是菲律賓海岸防衞隊最大型及最先進巡邏艦，全長約97米，最多可搭載67人，總噸位2,260噸。特雷莎‧馬格巴努亞號與姊妹艦梅秋拉‧阿基諾號同由日本三菱重工建造，其總造價為14.55億日圓（約8,054萬港元）。

美質疑九段線 華稱有主權 此外，針對美國駐菲律賓大使此前指，中國在南海的「九段線」是「卡通畫」，不符合國際海洋法的言論，中國駐菲律賓使館發言人昨日指，中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，指摘美方對國際法向來合則用，不合則棄，強調美國不是南海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南海問題，敦促美方停止挑撥離間和煽動對抗，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。本報綜合報道